Son Dakika › Spor › Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika Spor
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
6 saat önce
Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.
Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.
Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:37
Son Dakika Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor