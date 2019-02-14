Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi
1 saat önce
Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti.
Hayati ARIGAN - İstanbul DHA
- BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin
, boşandığı eşi Asena Atalay
'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:21 Kaynak: DHA
Dha İstanbul - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi
Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi
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