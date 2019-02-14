Son Dakika Haberleri: Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi

Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi

1 saat önce

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti.

Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi, System.String[]
Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

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Dha İstanbul - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi

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