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Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı - Son Dakika

Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı

05.08.2021 13:09

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı resmen kadrosuna dahil etti. Genç futbolcu, kulüp binasında üç yıllık sözleşme imzaladı. Çağtay formayı giyer giymez soluğu Samandıra'da aldı ve hızlıca antrenmana katıldı.

Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki Caner Erkin'in yerine 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'ı aldı. Genç futbolcu için Kasımpaşa'ya herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı

ÜÇ YILLIK

Fenerbahçe, Çağtay'la üç yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay" ifadeleri kullanıldı.

Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı

Caner Erkin, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı - Son Dakika Spor


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