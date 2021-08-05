Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı

Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki Caner Erkin'in yerine 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'ı aldı. Genç futbolcu için Kasımpaşa'ya herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

ÜÇ YILLIK

Fenerbahçe, Çağtay'la üç yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay" ifadeleri kullanıldı.