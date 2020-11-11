3 yıllık aranın ardından ay yıldızlı formayla sahada yer alan tecrübeli sol beki Caner Erkin milli takıma asistle döndü.

Millilerin Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığı maçın 41. dakikada Deniz Türüç'ün koşusunu iyi gören Erkin, uzun bir pas attı ve Deniz de yaptığı iyi koşuyla ceza alanına girip Türkiye'nin ikinci golünü Hırvat ağlarına gönderdi.

54 MAÇTA 12 GOLE KATKI YAPTI

Son olarak 6 Ekim 2017 tarihinde Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya karşı sahaya çıkan Caner Erkin, son asistini 1893 gün önce Hollanda maçında yapmıtı. 32 yaşındaki futbolcunun A Milli Takımla çıktığı 54 maçta 2 gol ve 10 asisti bulunuyor.