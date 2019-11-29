Son Dakika Haberleri: Caner Erkin ve Enzo Roco haftanın 11'inde
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Caner Erkin ve Enzo Roco haftanın 11'inde

6 saat önce

UEFA'nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının en iyi 11'i açıklandı.

Caner Erkin ve Enzo Roco haftanın 11'inde, System.String[]

UEFA'nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının en iyi 11'i açıklandı.


Beşiktaş'ın sahasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyen Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine layık görüldü.


Açıklanan ilk 11 şu şekilde:


Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto).

Caner Erkin, Enzo Roco, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:41 
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