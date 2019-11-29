Son Dakika Haberleri: Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
Son Dakika Spor Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde - Son Dakika Spor

Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine seçildi.

UEFA, internet sitesinden Avrupa Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi 11'ini açıkladı. Listede yer alan futbolcular şöyle:

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto).


Caner Erkin, Enzo Roco, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:46:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]