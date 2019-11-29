Son Dakika › Spor › Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde - Son Dakika Spor
Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:03 Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine seçildi.
UEFA, internet sitesinden Avrupa Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi 11'ini açıkladı. Listede yer alan futbolcular şöyle:
Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach
), Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev
), Bruno Fernandes
(Sporting Lizbon
), Lorenzo Pellegrini (Roma
), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar
(Porto
).
Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!