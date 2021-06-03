Caner Erkin ve İrfan Can'ın duygulandıran Emre Belözoğlu paylaşımı!

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Emre Belözoğlu'nun yakın olduğu futbolcular, genç hocanın ayrılığının ardından duygusal veda paylaşımı yaptı. İrfan Can ve Caner Erkin, Instagram'dan Belözoğlu'na veda etti. İrfan Can, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günü fotoğrafı tercih ederken, Caner de Emre ile takım arkadaşı olduğu dönemden bir kareyi paylaştı.

"TEKRAR BULUŞACAĞIZ"

Caner Erkin, "Hocam seni seviyorum, yolun açık olsun" notuyla ağabeyi ve hocasına veda etti. İrfan Can'ın 'Tekrar buluşacağız' sözü ise dikkat çekti. Başarılı orta saha, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan yabancı ve yerli diğer isimlerin sessiz kalması dikkat çekti.