Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları Caner Erkin ve Mert Hakan, iki milyon aboneye özel video için kameraların karşısına geçti, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mert Hakan'ın, Caner'le ilgili yaptığı 'Orta kahve' esprisi dikkatlerden kaçmadı. Çok fazla orta yaptığı konuşulan Caner için sosyal medyada bir süredir eğlenceli capsler yapılıyor.

"OZAN VE MESUT GELSİN"

Taraftarlar, YouTube'taki videonun altına Mesut ve Ozan'ın konuk olması için mesaj yağdırdı. Takımın neşeli isimlerinden olan Ozan da otobüs röportajlarındaki halleriyle taraftarın sevgisini kazandı.