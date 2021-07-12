Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları Caner Erkin ve Mert Hakan, iki milyon aboneye özel video için kameraların karşısına geçti, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mert Hakan'ın, Caner'le ilgili yaptığı 'Orta kahve' esprisi dikkatlerden kaçmadı. Çok fazla orta yaptığı konuşulan Caner için sosyal medyada bir süredir eğlenceli capsler yapılıyor.
Taraftarlar, YouTube'taki videonun altına Mesut ve Ozan'ın konuk olması için mesaj yağdırdı. Takımın neşeli isimlerinden olan Ozan da otobüs röportajlarındaki halleriyle taraftarın sevgisini kazandı.
Son Dakika › Spor › Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı - Son Dakika Spor