Son Dakika Haberleri: Caner, Günlük Kiraladığı Dairede İntihar Etti

Caner, Günlük Kiraladığı Dairede İntihar Etti

53 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Caner O. (23), günlük kiraladığı apartman dairesinde, kendisini tavana bağladığı iple asarak, yaşamına son verdi.

Caner, Günlük Kiraladığı Dairede İntihar Etti, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Caner O. (23), günlük kiraladığı apartman dairesinde, kendisini tavana bağladığı iple asarak, yaşamına son verdi.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Caner O., dün, 15 Mayıs Mahallesi 557 Sokak'taki apartman dairesini 1 günlüğüne kiraladı. Bu sabah daireyi boşaltması gereken Caner O.'nun anahtarı teslim etmemesi üzerine merak eden ev sahibi kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki yedek anahtarla içeri giren ev sahibi, Caner O.'nün iple tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarıyla eve gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Caner O.'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Caner O.'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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