Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi

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Vitor Pereira, yeni sisteminde yetersiz olduğu gerekçesiyle Caner Erkin'i kadroda düşünmediğini oyuncuya iletti. Deneyimli sol bek de bu kararın üzerine transfer görüşmeleri yapmaya başladı.

Sancak, Caner Erkin iddialarını yalanladı. Başkan Sancak, "O bölgede Kaan Kanak , Tarık Çamdal ve Joher Rassoul forma giyiyor. Caner Erkin gündemimizde yok" dedi.

Skorer'in haberine göre Adana Demirspor , Caner Erkin transferini düşünmüyor. Başkan Murat Sancak'la yapılan röportajda son durum hakkında bilgi alındı.

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