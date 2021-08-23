Skorer'in haberine göre Adana Demirspor, Caner Erkin transferini düşünmüyor. Başkan Murat Sancak'la yapılan röportajda son durum hakkında bilgi alındı.
Sancak, Caner Erkin iddialarını yalanladı. Başkan Sancak, "O bölgede Kaan Kanak, Tarık Çamdal ve Joher Rassoul forma giyiyor. Caner Erkin gündemimizde yok" dedi.
Vitor Pereira, yeni sisteminde yetersiz olduğu gerekçesiyle Caner Erkin'i kadroda düşünmediğini oyuncuya iletti. Deneyimli sol bek de bu kararın üzerine transfer görüşmeleri yapmaya başladı.
Son Dakika › Spor › Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi - Son Dakika Spor