Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da

DEMİR Grup Sivasspor
, Akhisarspor'dan ayrılan stoper Caner Osmanpaşa
'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, beşinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile anlaştı. Caner Osmanpaşa, Başkan Mecnun Otyakmaz
'ın İstanbul
'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
15 Ocak 1988'de Trabzon
'da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor
altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor
, Denizlispor
, 1461 Trabzon
, Trabzonspor
, Kayseri Erciyesspor
formalarını giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından beri Akhisar Belediyespor
'da oynuyordu.
Sivasspor daha önce Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.
- Sivas