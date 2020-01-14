Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

Demir Grup Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, gösterdiği performansla A Milli Takım'a göz kırpıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım, kulübü Juventus'un İtalya Serie A'da deplasmanda Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral'dan gelen haberle yıkıldı. Sol diz ön çapraz bağları kopan Demiral'ın sezonu kapattığı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na da yetişmesinin bir hayli zor olduğu belirtildi. 21 yaşındaki milli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı "Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" paylaşımı dikkat çekse de rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceği şu an belirsizliğini koruyor.

CANER OSMANPAŞA MİLLİ TAKIMA