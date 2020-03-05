Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor - Son Dakika Spor

Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, takımında gösterdiği performansla A Milli Takım'a göz kırpıyor.

Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, takımında gösterdiği performansla A Milli Takım'a göz kırpıyor. Osmanpaşa, Juventuslu Merih Demiral ve Schalke 04'ün savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın geçirdiği sakatlıklar sonucunda milli takımın savunması için ciddi aday olmaya başladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, İtalya Serie A takımı Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın uzun süreli sakatlık yaşamasının ardından bir şok haber de Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'tan aldı. Bel omurlarında kırık tespit edilen Kabak, en az 9 hafta sahalardan uzak kalacak. Savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar ile oyuncu seçiminde eli zorlanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gözünü Süper Lig'deki savunma oyuncularına çevirdi. Güneş'in yardımcıları bu doğrultuda Demir Grup Sivasspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'yı takip etmeye başladı.

LİGİN EN İSTİKRARLI SAVUNMA OYUNCULARI ARASINDA

32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon ligdeki en istikrarlı stoper isimleri arasında yer alıyor. Caner Osmanpaşa, bu sezon şu ana kadar Demir Grup Sivasspor forması ile 23'ü Süper Lig ve 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı.


A Milli Futbol Takımı, Sivasspor, Osmanpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem
Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü EURO 2020'ye götürecek Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru? Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:40:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]