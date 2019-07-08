Son Dakika Haberleri: Caner Osmanpaşa, Sivasspor'da
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Caner Osmanpaşa, Sivasspor'da

51 dakika önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 5. transferine imza attı.

Caner Osmanpaşa, Sivasspor'da, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 5. transferine imza attı. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor sezonun 5. transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşti. 31 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ocak 1988'de Trabzon'da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor formasını giyen 31 yaşındaki sporcu 2015 yılından beri Akhisarspor'da oynuyordu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:56 Kaynak: İHA
Osmanpaşa, Sivasspor, Trabzon, Spor
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