Caner Osmanpaşa, Sivasspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor
, 5. transferine imza attı. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa
ile 2 yıllık sözleme imzaladı.
Demir Grup Sivasspor sezonun 5. transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz
'ın İstanbul
'daki ofisinde gerçekleşti. 31 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı.
15 Ocak 1988'de Trabzon
'da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor
altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor
, Denizlispor
, 1461 Trabzon
, Trabzonspor
ve Kayseri Erciyesspor
formasını giyen 31 yaşındaki sporcu 2015 yılından beri Akhisarspor'da oynuyordu. - SİVAS