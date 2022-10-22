Caner Unvanlı: İnternet üzerinden satış artmaya devam ediyor - Son Dakika
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Caner Unvanlı: İnternet üzerinden satış artmaya devam ediyor

22.10.2022 20:09
Caner Unvanlı: İnternet üzerinden satış artmaya devam ediyor

İnternet dünyasında her geçen gün ilgiler şirketlerin üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. TÜİK veri portalında açıklanan bilgiye göre hanelerin internet erişimine ulaşımının %92 olduğu günümüzde hem online alışveriş hem ürün çeşitliliğinin arttığı bu günlerde tüm şirketlerin ürün pazarlaması için internet sitelerine ve reklamlarına yöneldiği görülmektedir. Pazar verilerine göre değerlendirmelerde bulunan Ünvanlı Medya Kurucusu Caner Ünvanlı internet üzerinden satışların artmasına dikkat çekti.

Pazar verilerine göre değerlendirmelerde bulunan Ünvanlı Medya Kurucusu Caner Ünvanlı "İnternet üzerinden alışveriş sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Neredeyse tüm ulusal firmalar ilave mağaza oluşturmak yerine internet alışverişine önem vermeye başladılar. Personel sayısının normal mağazalara göre daha az olması ve ürün vitrinleme gibi seçeneklerin azalması nedeniyle de büyük ilgi görmeye devam ediyor" dedi.

İTİBAR YÖNETİMİ ŞİRKETLER İÇİN İHTİYAÇ

Ünvanlı "Firmaların tanıtımı, ürünlerin tanıtımı gibi pek çok alanda medya firmalarına olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Tanıtım diye kısa tutmak doğru olmayabilir. Pr çalışması, itibar yönetimi şirketler için çok önemli bir ihtiyaç haline geldi" dedi.

Caner Unvanlı: İnternet üzerinden satış artmaya devam ediyor

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇOK ÖNEMLİ

Caner Ünvanlı "Müşteri memnuniyeti mağazalardan daha önemli bir rol oynuyor. Fiziki bir mağazada bunu ayırt etmek mümkün olmayabiliyor ama internet üzerinden yapılan yorumlar alışveriş yapan herkes tarafından kolaylıkla görünebiliyor. Bu nedenle tüm firmaların dikkat etmesi gereken önemli konulardan bir tanesi müşteri memnuniyetidir. Günümüzde pek çok firma satın alınan ürünler yanında hediyeler göndererek müşterileri mutlu etmeye çalışmaktadır" dedi.

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