Son Dakika Haberleri: Canevim 17.Bölüm Tanıtımı
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Canevim 17.Bölüm Tanıtımı

1 saat önce

#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...===================================================Kanala Abone Olmak İçin -===================================================#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz#Taylan - #ÖzgürÇevik#Ömer - #ArasAydın#Günnur - #ZuhalGencer#Müjgan - #EzgiŞenler#Elvan...

#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...

===================================================

Kanala Abone Olmak İçin -

===================================================

#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz

#Taylan - #ÖzgürÇevik

#Ömer - #ArasAydın

#Günnur - #ZuhalGencer

#Müjgan - #EzgiŞenler

#Elvan - #BurcuTuna

#FeryalTanbay - #NihanBüyükağaç

#MelisKorkmaz - #SimgeSelçuk

#Aytül - #MünireApaydın

#HacıAnne - #BediaEnerÖztep

#Hamza - #RızaAkın

#Ayşe - #ÖmrümNurCamçakallı

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Canevim 17.Bölüm Tanıtımı

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Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:01 
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