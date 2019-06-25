Son Dakika Haberleri: Canevim 5.bölüm Tanıtımı
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Canevim 5.bölüm Tanıtımı

1 saat önce

"Bunu bize nasıl yaptın?

"Bunu bize nasıl yaptın?"

#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...

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"Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan'a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan'ın, Şevki'nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe'yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe'nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar."

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#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz

#Taylan - #ÖzgürÇevik

#Ömer - #ArasAydın

#Günnur - #ZuhalGencer

#Müjgan - #EzgiŞenler

#Elvan - #BurcuTuna

#FeryalTanbay - #NihanBüyükağaç

#MelisKorkmaz - #SimgeSelçuk

#Aytül - #MünireApaydın

#HacıAnne - #BediaEnerÖztep

#Hamza - #RızaAkın

#Ayşe - #ÖmrümNurCamçakallı

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Canevim 5.bölüm Tanıtımı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:01 
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