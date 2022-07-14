Cani adam, eşini döverek öldürdükten sonra, kendini astı - Son Dakika
Üye Girişi

Cani adam, eşini döverek öldürdükten sonra, kendini astı

14.07.2022 08:52

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde karısını şiddet uygulayarak öldüren koca, evin bodrum katında kendini asarak intihar etti. Eve dönen kayınvalide korkunç görüntü ile karşılaştı.

Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini darbederek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.

KAYINVALİDE EVE GİRİNCE DEHŞETİ YAŞADI

Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.

Olay yerinden kareler;

Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini asarak intihar etti
Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini asarak intihar etti
Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini asarak intihar etti
Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini astı
YORUMLAR (2)
  • Arif Akman: Sosyal medya için acil yasal getirilmeli erkek öldürünce cani oluyor kadın oldurunce nedense kendini savundu yasalar herkesi insan geçerlidir... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cani adam, eşini döverek öldürdükten sonra, kendini astı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:34 Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: Cani adam, eşini döverek öldürdükten sonra, kendini astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement