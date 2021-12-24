Cani adam, internetten tanıştığı kadını 15 yerinden bıçaklanarak katletti - Son Dakika

Esenyurt İstiklal mahallesinde bulunan bir parkta saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDEN KAÇARAK UZAKLAŞTI

15 yerinden Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.