Son Dakika Haberleri: Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde öldürdü

Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde öldürdü

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Bünyamin Solmaz isimli şahıs, kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.

Cani adam kuma istemeyen eşini ve kızını feci şekilde öldürdü, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Bünyamin Solmaz isimli şahıs, kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgilere göre olay, Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde akşam saat 18.00 sularında meydana geldi. İkinci evliliğini yapan Bünyamin Solmaz (55) adlı şahıs, daha önce ikinci evliliği yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi Saime Solmaz (50) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında sinir krizi geçiren Bünyamin Solmaz, belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Solmaz, olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı Keziban Kaya'yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.


Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay yeri incelemesinden sonra Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızının cansız bedenleri, bugün saat 09.00'da Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler defnedilmek üzere Ağrı'ya götürülecek. - ERZURUM

Patnos, Solmaz, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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