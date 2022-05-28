Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu! - Son Dakika
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Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!

28.05.2022 16:11
Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan olayda evli bir kadın, akrabası olan Hakkı Elalmış tarafından başına kürekle vurularak katledildi. Elalmış daha sonra kadının gözlerini oydu. Çiftlikte bulunan güvenlik kameralarını izleyen jandarma, katil zanlısını hastanede öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakaladı.

3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖZLERİNİ OYDU

Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. Dün akşam saatlerinde Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kadını kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.

Kürekle başına vurarak öldürdüğü kadının gözlerini oydu! Kocasını teselli ederken yakayı ele verdi
Türkan Demir ve kocası

KADININ KOCASINI TESELLİ EDERKEN YAKALANDI

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elalmış'ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kürekle başına vurarak öldürdüğü kadının gözlerini oydu! Kocasını teselli ederken yakayı ele verdi
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu! - Son Dakika


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