Son Dakika Haberleri: Cani Adam Tutuklandı

Cani Adam Tutuklandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına işkence ettiği belirlenen Suriyeli baba tutuklandı.

Cani Adam Tutuklandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına işkence ettiği belirlenen Suriyeli baba tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Altınözü Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Suriyeli G.K. (9) üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darp edildiği, banyoya kilitlendiğini ve yine Suriyeli üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlatınca Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca H.H. hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde mağdur G.K. pedagog eşliğinde dinlenildi. H.H. ise alınan adli hekim raporu ve diğer deliller ile birlikte mağdur G.K.'ye karşı eziyet suçundan Altınözü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

(Gökhan Aklan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Hatay, Altınözü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü

FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 166 Asker Tutuklandı İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 01:05:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cani Adam Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]