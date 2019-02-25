Cani Adam Tutuklandı

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1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına işkence ettiği belirlenen Suriyeli baba tutuklandı.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde üvey kızına işkence ettiği belirlenen Suriyeli baba tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Altınözü Atatürk
İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Suriyeli G.K. (9) üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darp edildiği, banyoya kilitlendiğini ve yine Suriyeli üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlatınca Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca H.H. hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde mağdur G.K. pedagog eşliğinde dinlenildi. H.H. ise alınan adli hekim raporu ve diğer deliller ile birlikte mağdur G.K.'ye karşı eziyet suçundan Altınözü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
(Gökhan Aklan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:46 Kaynak: İHA
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