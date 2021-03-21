Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü - Son Dakika

Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü

21.03.2021 19:33

Antalya'da bir şahıs, yerden aldığı şişe ile birlikte yürüdüğü kişiye vurmaya başladı. Kameralara yansıyan olayda, başında kapşon bulunan genç kendini korumaya çalışsa da öfkesi bir türlü dinmeyen şahsın yumruk ve tekmelerinin hedefi oldu.

Antalya'da dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinden Doğugarajı'na doğru yürüyen iki erkekten biri, yerden aldığı şişeyle biranda yanındaki kişinin yüzüne doğru vurmaya başladı. Başındaki kapşon bulunan genç kendini korumaya çalışsa da yumrukların hedefi oldu.

KİMSE CANİNİN ELİNDEN ALAMADI

Çevredekilerin izlediği kavgaya ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kadın yaptı. Saldırgan, kadının ayırmaya çalışmasına rağmen genci yumruklamaya devam etti. Yakındaki bir iş yerinin standını önüne çekmeye çalışsa da saldırgandan kurtulamayan genç yerde de tekmelendi. Diğer kişilerin de kavgayı ayırmaya gelmesiyle saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavga anı bir işyerin in güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü - Son Dakika


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