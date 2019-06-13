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Cani amcaya ikinci kez müebbet

3 saat önce

Bursa'da, yeğenini 4 aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak öldürüp altınlarını alan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Suriyeli sanığın cezası, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı müdahil olmadığı için bozuldu.

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Bursa'da, yeğenini 4 aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak öldürüp altınlarını alan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Suriyeli sanığın cezası, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı müdahil olmadığı için bozuldu. Yeniden yargılanan sanık müebbet hapse mahkum edildi.

Olay, geçen yıl haziran ayında Yıldırım Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Ashalem, 4 aylık bebeğinin gözü önünde öz amcası Bakrı Ashalem tarafından öldürüldü. Cinayet günü olay yerine gelerek gözyaşı döken amca Ashalem gözaltına alındı. Tutuklanan amca hakkında canavarca his saikiyle adam öldürmek ve gasp suçlarından dava açıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan amca müebbet ve gasp suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa İstinaf Mahkemesi, davaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığa avukatı müdahil olmadığı için kararı bozdu. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Bakrı Ashalem, eski ifadesini tekrarlayarak, "Olayı hatırlamıyorum. Şeytana uydum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada Bakrı Ashalem'e aynı cezayı verdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:17 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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