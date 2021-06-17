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Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi - Son Dakika

Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi

17.06.2021 11:15

Tekirdağ'da Ümmühan Dumanlıoğlu isimli kadın boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı evi terk edip, annesinin yanına taşınmıştı. Dumanlıoğlu, 2 yaşındaki kızını ikinci katın penceresinden aşağı attı. Ağır yaralanan küçük kız hastanede yaşamını yitirdi. Korkunç olayın ardından tutuklanan anne Ümmühan Dumanoğlu'nun verdiği ifadede "Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler" dediği ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ümmühan Dumanlıoğlu, geçimsizlik yaşadığı, fabrika işçisi eşi Ahmet Dumanlıoğlu'nu 1,5 yıl önce terk edip, 2 yaşındaki kızını da yanına alarak, annesinin Nusratiye Mahallesi Şerif Arpalık Sokak'taki evine taşındı.

2 YAŞINDAKİ KIZINI PENCEREDEN AŞAĞI ATTI

Eşi ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran'da, kızını 2'nci kattaki dairelerinin penceresinden attı. Küçük kız ağır yaralanırken, Dumanlıoğlu da sokakta yerde yatan kızının yanına gitti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kız çocuğu, Çorlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kız, doktorların tüm çabalarına rağmen 12 Haziran'da hayatını kaybetti.

2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, cani annenin ifadesi kan dondurdu: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi

''CİNLER SÖYLEDİ, AŞAĞI ATTIM''

Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Dumanlıoğlu'nun, ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren Ahmet Dumanlıoğlu ise boşanma aşamasında olduğu Ümmühan Dumanlıoğlu'dan şikayetçi oldu. Dumanlıoğlu, ifadesinde, "1,5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi

Tekirdağ, Fabrika, Haziran, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi - Son Dakika
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