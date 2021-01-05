Uyuşturucu kullanıp gizlice doğum yaptı! Bebeğinin ölümüne sebep olan cani annenin planı hastanede ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Özge Ö. erkek arkadaşıyla yaşadığı birliktelik sonucunda hamile kaldı. Vücudunda yaşadığı değişiklikleri ve aldığı kiloları görmezden gelen genç kız, ilerleyen aylarda gebelik testi yaptı. Testi pozitif çıkan Özge Ö. bebeğini ailesinden ve ayrıldığı erkek arkadaşından gizlemeye karar verdi.

UYARICI MADDE KULLANIP EVDE DOĞURDU

Sabah'ın haberine göre; hamileliği boyunca bebeğini önemsemeden davranan genç kız, sancıları artınca arkadaşları ile birlikte uyarıcı madde almaya karar verdi. Bebeğinin sağlığını düşünmeden madde içerek kendinden geçti. Geç saatte eve dönen Özge Ö. doğumunun başladığı fark etti. Odasına çekilerek doğumu gerçekleştirdi. Doğumu gizlice gerçekleştiren cani anne, bebeğinin göbek bağını bağlamadan kenara fırlattı.

MİNİK BEBEĞİ DOLABA KOYDU

Odasında sessizce bebeğini doğurduktan sonra genç kızın ablası odaya gelerek neler olduğunu sordu. Bebeği hakkında tek kelime etmeyen Özge Ö. ablası annesi Ö.Ö'ü çağırmaya gittiği esnada yeni doğan bebeğini dolaba kıyafetlerinin arkasına koydu.

HASTANEDE DOĞUM YAPTIĞI ANLAŞILDI

Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doğum yaptığı ortaya çıkınca bebeğini dolaba koyduğunu itiraf etti. Sağlık ekipleri bebeğe ulaşmak için Özge Ö'nün evine gitti. Dolapta göbek bağı açık bir şekilde ve üzeri açık bulunan minik bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Minik bebeğin ölüm sebebi adli tıp raporunda doğum esnasında canlı olduğu, dolaba koyulması sebebiyle hipotermi (vücut ısısı düşüklüğü) olması ve annenin kullandığı uyarıcı madde göbek bağı ile bebeğe aktarılması sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

"HATIRLAMIYORUM, KENDİMDE DEĞİLDİM"

Bebeğini ölüme terk eden Özge Ö. savcılığa verdi ifadede "Hamile olduğumu bilmiyordum, kilo aldığımı zannettim doğum yaptığım gün ağrılarım başladı bende uyarıcı madde aldım. Eve geldiğimde doğum başladı. Odaya çekildim, burada doğum yaptım. Bebeği ailem görmesin diye dolaba koymuşum hatırlamıyorum kendimde değildim" diyerek masum olduğunu iddia etti.

"ODADA TEK BAŞIMA DOĞURDUM"

Savcılık, yürütülen soruşturma sonrasında Özge Ö. Hakkında 'Çocuk olan altsoyu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan genç kız, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan yargılamada tüm gerçekleri itiraf etti. Söyledikleri kan donduran Özge Ö. "Arkadaşımdan hamile kaldığımı anladım ve bunu gizledim. Doğumun gerçekleştiği gün sancılarım olduğu için uyarıcı madde aldım. Eve gittiğimde doğum başlamıştı. Odada tek başıma doğumu gerçekleştirdim. Bebek ağlamıyor, hareket etmiyordu göbek bağını bağlamadan kenara koydum. Üzerimi giyindim, ablam gelip ne olduğunu sorduğunda kanamamı gördü. Annemi çağırmaya gittiğinde ben de bebeği dolaba koydum. Bayılmışım, hastanede doğum yaptığım anlaşılınca bebeği itiraf ettim. Hamilelik ve doğum anında bebeği ne yapacağımı hiç düşünmedim. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme huzurunda bebeğinin ölümüne nasıl sebep olduğunu anlatan, hakkında yakalama kararı olan Özge Ö.'nin tutuklanmasına karar verildi. İşlemleri tamamlanmasının ardından cani anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.