Anne vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Minik kızını elinden tutup ölüme böyle götürmüş - Son Dakika
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Anne vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Minik kızını elinden tutup ölüme böyle götürmüş

Son Güncelleme: 02.02.2023 14:46

Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından boş araziye götürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızını elinden tutarak boş araziye götürme anları saniye saniye yer aldı.

30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.

Anne vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı...Cani anne minik Aya'yı ölüme böyle götürmüş

ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı...Cani anne minik Aya'yı ölüme böyle götürmüş

ELİNDEN TUTUP ÖLDÜRMEYE GÖTÜRMÜŞ

Öte yandan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından öldürülmeye götürüldüğü anların yürek yakan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızı Aya'yı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar saniye saniye yer aldı. Daha sonrasında ise anne Nuhha Cemmel görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Minik kızını elinden tutup ölüme böyle götürmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Minik kızını elinden tutup ölüme böyle götürmüş - Son Dakika
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