Son Dakika Haberleri: Cani Anne Tutuklandı

Cani Anne Tutuklandı

1 saat önce

Çorlu'da evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valizde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çorlu'da evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valizde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu'da ailesiyle yaşayan R.U. (19) adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirmiş, doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatarak ölümüne neden olmuştu. Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesine giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söylemiş, ancak doktorların durumdan şüphelenerek polise haber vermesi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde R.U.'nun evinde arama yapılmış, arama sırasında R.U. olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü kabul etmişti. Erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirten genç kızın ifadesinin ardından hem R.U. hem de Ö.Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.Ö. ise serbest bırakıldı.

(Serdar Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Çorlu, Anne, 3. Sayfa
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