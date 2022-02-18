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Cani anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! 2,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulamıştı - Son Dakika

Cani anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! 2,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulamıştı

18.02.2022 18:15

Van'da 2,5 yaşındaki çocuğunu darp eden anne ve onun erkek arkadaşı tutuklandı. Çocuğun basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı, bir gözünün tamamen morarıp, kapandığı, durumunun vahim nitelikte olduğu belirtildi. Öz annesinin ve erkek arkadaşının şiddetine uğrayan 2,5 yaşındaki çocuk ise tedavisinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda teslim edildi.

Van'da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, şiddete maruz kalan çocuğu hastaneye götürerek tedavi altına alırken, isimleri açıklanmayan annesi ve onun erkek arkadaşını ise gözaltına aldı.

ANNE VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen çocuğun annesi 'aile yükümlülüğünün ihlali' suçundan, erkek arkadaşı da 'kötü muamele', 'eziyet' ve 'kasten yaralama'dan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocukla ilgili olarak kayıtlarda basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı, bir gözünün tamamen morarıp, kapandığı, durumunun 'vahim' nitelikte olduğu yer aldı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BU ŞEKİLDE DARP ETMEMİŞTİ"

Çocuğun annesi Z.H., verdiği ifadesinde, birlikte yaşadığı 'eşim' dediği S.A.'nın daha önce oğluna birkaç tokat attığını belirterek, "Ancak daha önce hiç bu şekilde darp etmemişti. Olay günü oğlum banyoda düşüp ağladığında eşim bana 'gözünü korkutayım ki bir daha yapmasın' dedi. Ben eşimi engellemek için üstüne kapandım fakat bu kadar engelleyebildim. Ben suça iştirak etmedim" dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Birlikte yaşadığı Z.H.'nin oğluna şiddetten tutuklanan S.A., ise "Çocuğun yüzündeki izler banyoda düşmesi neticesiyle meydana gelmiştir. Vücudu hassastır. Bu nedenle en ufak bir darbe vücudunda ize neden olmaktadır. Bunların benimle bir ilgisi yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

YURDA TESLİM EDİLDİ

Annesi ile onun erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan çocuk, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cani anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! 2,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulamıştı
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112 Acil Çağrı, İpekyolu, Çocuk, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cani anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! 2,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulamıştı - Son Dakika


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