Cani anne, yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçakladıktan sonra hakime yalvardı: Beraatimi istiyorum

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. ve taraf avukatlarI katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eylemine uyan, kendi çocuğuna karşı eziyet çektirerek "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Söz verilen sanık M.T. ise suçu isteyerek yapmadığını iddia ederek, "Bunu bile isteyerek yapmış değilim. Bilinç dışı bu olayı gerçekleştirdim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdiği sanık M.T. hakkında fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileriyle "takdiri indirim" uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

NE OLMUŞTU?

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda ikamet eden M.T, 18 Ocak 2021'de sancılarının başlamasının ardından evde doğum yapmış, daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklamıştı. Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürmüş, yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenmiş, tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.