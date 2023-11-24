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Cani baba, eşi ve çocuğunun bulunduğu odaya yılan bırakıp ölümlerini izledi - Son Dakika

Cani baba, eşi ve çocuğunun bulunduğu odaya yılan bırakıp ölümlerini izledi

Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir adam, zehirli bir yılanı kullanarak karısını ve iki yaşındaki kızını öldürdü. Adamın, evlilik anlaşmazlıkları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın ardından tutuklanan adam hakkında soruşturma devam ediyor.

Cani baba, eşi ve çocuğunun bulunduğu odaya yılan bırakıp ölümlerini izledi
24.11.2023 - 16:37,  Güncelleme: 16:51
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Hindistan'ın Odisha'nın Ganjam şehrinde 25 yaşındaki K Ganesh Patra isimli adam, sorun yaşadığı eşi ve iki yaşındaki kızını uyudukları sırada yatak odasına kobra yılanı salarak öldürdü.

Cani baba, eşi ve çocuğunun bulunduğu odaya yılan bırakıp ölümlerini izledi

Polis, Ganjam'ın bir yılan üreticisinden büyük bir kobra yılanı satın aldıktan sonra eşi ve kızı yatak odasında uyudukları sırada yılanı yatak odasına bırakıp kapıyı kapattığını söyledi.

Yılan anne ve kızı ısırarak öldürdü.

Ganesh, 2020 yılında evlendiği eşi ile sürekli sorunlar yaşadığı, eşinin şikayeti üzerine bir süre evden uzaklaştırılma cezası aldı.

Kadının ailesi kendisine ulaşamayınca eve geldi. Ganesh, eşinin ailesine saldırarak olay çıkardı. Komşuların yardımı ile yatak odasının kapısını kırarak içeri giren ailesi, kızlarını ve iki yaşındaki kızını hareketsiz bir şekilde buldu. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın saatler önce hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Yapılan otopside anne ve kızının yılan ısırığı sonucu öldükleri tespit edildi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Suç

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Son Dakika Suç Cani baba, eşi ve çocuğunun bulunduğu odaya yılan bırakıp ölümlerini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cani baba, eşi ve çocuğunun bulunduğu odaya yılan bırakıp ölümlerini izledi - Son Dakika
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