Son Dakika Haberleri: Cani Babanın Öldürdüğü Oğlu Gömüldüğü Yerden Çıkartıldı

Cani Babanın Öldürdüğü Oğlu Gömüldüğü Yerden Çıkartıldı

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde yaklaşık 15 ay önce kaybolan 35 yaşında ki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu canlı yayında öldürüp evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Cani Babanın Öldürdüğü Oğlu Gömüldüğü Yerden Çıkartıldı, System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde yaklaşık 15 ay önce kaybolan 35 yaşında ki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu canlı yayında öldürüp evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde yaklaşık 15 ay önce kaybolan 35 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası tarafından öldürülüp evin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Katıldığı bir canlı yayın programında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu'nun yer bildirmesinin ardından Jandarma olay yeri inceleme ekipleri gösterilen yerde kazı yaptı. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) eğitimli köpeğinde yardımıyla da bulunan Engin Karakollu'nun cenazesi gömüldüğü yerden çıkartılarak Yazıhüyük Belediyesi cenaze aracına konuldu. Engin Karakollu'nun yakınlarının da takip ettiği kazı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte aile yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kuyulutatlar köy muhtarı Hürrem Demir, Kuyulutatlar köyünde üzücü bir olay yaşandı. Olayla ilgili bir insan öldürüldü. Aile içi şiddet mi diyelim ne diyelim bilemiyorum. Babanın itirafı ile ortaya çıkan bir cinayet. Çocuklarımızı daha düzgün yetiştirmeliyiz. Burada baba, anne, kardeş her birinde birer yük var. Bu üzücü olayın köyümüzde yaşanması vahim bir olay. Keşke olmasaydı. Bundan sonra İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Daha önce babadan az da olsa şüpheleniyorduk fakat bununla ilgili öldü mü kaldı mı gibi kelimeleri biz bilemeyiz. Çocuk yurt dışına sürekli gidip gelen, şehir içinde yurt içi çalışmaları olan bir gencimizdi. Elektrik işi ile uğraştığını biliyoruz böyle bir durum" dedi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:21 Kaynak: İHA
Nevşehir, Derinkuyu, Güncel
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