Duruşmada savunma için söz alan sanık Yılmaz, olay günü eşinin hastanede olmasından dolayı kızı Elif Hazal'a kendisinin baktığını belirterek, "1,5 yaşındaki kızım Elif Hazal evde birden ağlamaya başladı. Kucağıma alarak onu susturmaya çalıştım. Susmayınca da onu yere bıraktım. Öldürme kastım yoktu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cani babaya müebbet hapis - Son Dakika

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