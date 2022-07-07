Cani babaya müebbet hapis - Son Dakika
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Cani babaya müebbet hapis

07.07.2022 17:40

Cani babaya müebbet hapis 1,5 yaşındaki kızını döverek öldüren baba müebbet hapis cezasına çarptırıldı Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kız çocuğu Elif Hazal Yılmaz'ı döverek öldüren cani baba Mehmet Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

Cani babaya müebbet hapis

1,5 yaşındaki kızını döverek öldüren baba müebbet hapis cezasına çarptırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kız çocuğu Elif Hazal Yılmaz'ı döverek öldüren cani baba Mehmet Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızı Elif Hazal Yılmaz'ı yemek yemediği için döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan baba Mehmet Yılmaz hakkında karar verildi. Gaziantep 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık Yılmaz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Yılmaz ile avukatları hazır bulundu.

"Öldürme kastım yoktu"

Duruşmada savunma için söz alan sanık Yılmaz, olay günü eşinin hastanede olmasından dolayı kızı Elif Hazal'a kendisinin baktığını belirterek, "1,5 yaşındaki kızım Elif Hazal evde birden ağlamaya başladı. Kucağıma alarak onu susturmaya çalıştım. Susmayınca da onu yere bıraktım. Öldürme kastım yoktu" ifadelerini kullandı.

Öldürme kastıyla hareket etti

Sanık savunmasının ardından esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı otopsi raporunda bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldiğinin belirtildiğine atıf yaparak sanığın öldürme kastıyla hareket etmesinden dolayı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti sanık Yılmaz'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Davanın geçmişi

Olay 19 Ekim 2020 tarihinde merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşi hastanede tedavi gören Mehmet Yılmaz kızı 1,5 yaşındaki Elif Hazal'a yemek vermek istedi. Küçük kızının yemek yememesine sinirlenen baba Yılmaz kızı Elif Hazal'a yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan küçük Elif'in hareketsiz kaldığını gören baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan küçük Elif 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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