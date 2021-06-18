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Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika

Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu

18.06.2021 10:30
Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu, System.String[]

Aydın'da 1997-2010 yılları arasında polis memurluğu yapan ve damak zevkine olan düşkünlüğü ile tanınan Bekir Değirmenci'nin canı baklava istedi, şehirde 70 kişi iş sahibi oldu.

Aydın'da 1997-2010 yılları arasında polis memurluğu yapan ve damak zevkine olan düşkünlüğü ile tanınan Bekir Değirmenci'nin canı baklava istedi, şehirde 70 kişi iş sahibi oldu. Doğu'nun yemek kültürü ile Batı'nın damak tadını buluşturan Bekir Değirmenci'nin oluşturduğu Değirmencioğlu markasını taşıyan baklava ve yöresel yemekler restoranı kısa sürede 14 şubeye ulastı.

Ata Mahallesi'nde Aydın Çevre Bulvarı üzerindeki Değirmencioğlu Restoranın 14. şubesinin açılışı için yapılan programa Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Baklava çeşitlerinden çiğ köfteye, kebap çeşitlerinden lahmacuna kadar başta Gaziantep yöresine ait olmak üzere Doğu ve Güneydoğlu illerine ait tüm yemek çeşitlerinin servis edildiği Değirmencioğlu Restoranı'ın açılışında konuşan Bekir Değirmenci, "Her şey 2010 yılında emekli olunca canımın Antep Baklavası çekmesi ile başladı. Aydın'ı Gaziantep'in meşhur baklavası ile buluşturmaya karar verdim. İlk olarak Kozdibi'nde açtığımız mekanda üretime başladık. Geçen 10 yıllık süreçte bugün 14. Şubemizi açtık. İyi ki o gün canımız baklava istemiş. Bugün yaklaşık 70 kişiyi istihdam ediyoruz. Polislik mesleğinden aldığımız disiplinle damak tadımızı harmanlayarak kaliteyi yakaladık. Mekanlarımız aynı zamanda memleket hasreti çekenlerin de uğrak yeri haline geldi" diye konuştu.

Başarısı ve halka sunduğu müthiş damak tadının yanı sıra girişimci ruhundan dolayı Bekir Değirmenci'yi tebrik eden Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Aydınlı bir Gaziantepli, Antepli bir Aydınlı olan Bekir Değirmenci'yi Aydın'daki yatırımları ve kaliteli hizmeti ile herkes tanır. Böylesine zor günlerde hizmetlerini arttırıp pandemi döneminde bile istihdamı arttırması takdire şayandır. Allah'tan dileğim kısa sürede 14'e yükselttiği şube sayısını 28'e ulaştırmasıdır. Aydınlılar adına kendisine teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından Değirmencioğlu Restoranların 14.şebesi yaklaşık 100 çeşit tatlı ve yöresel yemeklerden oluşan menüsü ile hizmete girdi. - AYDIN

Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu
Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu
Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu
Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu
Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu
Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu
Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu

Gaziantep, Ticaret, Polis, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Canı baklava çekti, 70 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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