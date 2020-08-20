Cani damat kayınvalidesini boğduktan sonra beton dökmüş - Son Dakika

Cani damat kayınvalidesini boğduktan sonra beton dökmüş

- Kilis'te Kayınvalidesini Boğarak öldürdükten sonra üzerine beton döken damat ifade verdi

KİLİS - Kilis'te yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zeminine betonun altına gömdü.

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirterek, Emniyete kayıp ilanında bulunmuştu.

Kayıp ilanı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan, damadı M.E.A'yı sorguya aldı. M.E.A. kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri, Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokaktaki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alınan M.E.A., ifadesinde, " Kayınvalidesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüm" dedi.

Olayın haber alınmasından sonra bizzat olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan tarafından soruşturma derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.