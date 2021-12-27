Canı elma çekti, toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek bacağını kırdı - Son Dakika

- Canı elma çekti, toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek bacağını kırdı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir vatandaş, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek bacağını kırdı.
Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canı elma çeken E.Ö. ağaca tırmanarak elma toplamak istediği esnada düştü. Ağaçtan düşerek bacağını kıran E.Ö. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek yara alan E.Ö.'nün, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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