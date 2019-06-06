Cani hasta bakıcıya 85 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapis
36 dakika önce
ALMANYA'da daha önce benzeri görülmemiş seri cinayetlere imza atan 42 yaşındaki hastabakıcı Nils Högel, yargılandığı Oldenburg Eyalet Mahkemesince 85 hastanın ölümünden sorumlu tutuldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:58
ALMANYA'da daha önce benzeri görülmemiş seri cinayetlere imza atan 42 yaşındaki hastabakıcı Nils Högel, yargılandığı Oldenburg
Eyalet Mahkemesince 85 hastanın ölümünden sorumlu tutuldu. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Högel'in 15 yıl sonra hapisten çıkmasının da önü kapatıldı. Högel, yargılandığı davada 43 hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti. Savcı ise Högel'in 100 hastayı öldürdüğünü iddia ediyordu. Hakim Sebastian Bührmann, kararını açıklarken sanığın işlediği suçun inanılmaz olduğunu belirtti. Sanığa dönük konuşan Bührmann "Sizin yaptıklarınızı benim aklım almıyor.
DAHA ÖNCE DE İKİ HASTAYI ÖLDÜRMEKTEN ÖMÜR BOYU ALMIŞTI
İşlediğiniz suçu en kötü fantezi bile anlatmaya yetmez" dedi. Karardan önce kendisine son sözleri sorulan Högel, hasta yakınlarından özür diledi. Högel görev yaptığı Oldenburg ve Delmenhorst
'taki iki hastanede 2000 ile 2005 yılları arasında ağır hastalara ilaçlar vererek onların öldürmüştü. Högel 2015 yılında iki hastayı öldürmekten de ömür boyu hapis cezası almıştı.
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