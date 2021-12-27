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Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı - Son Dakika

Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

27.12.2021 11:57

Adana'da Yunus Emre Uyaner, kavga ettiği eşi Melike Yağmur Uyaner'i başından tabancayla vurup, aynı silahla intihar etmeye kalkıştı. Ağır yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.

Saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana gelen olayda dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KOMŞULARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşini başından vurdu. Uyaner, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup gelen komşuları, çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı.

3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

ÇOCUKLARI DA EVDEYMİŞ

Bu arada, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.

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Yunus Emre, Yeşilyurt, Seyhan, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı - Son Dakika
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