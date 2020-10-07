Cani koca adliyeye çıkartıldı - Son Dakika

Cani koca adliyeye çıkartıldı

Apartmanın üstünde yaptığı odada karısına işkence yapan koca adliyede

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da apartmanın üstüne yaptığı derme çatma odada zincirle bağladığı eşine günlerce işkence edip tırnaklarını kerpetenle çeken cani koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde kaldıkları binanın üst katında yaptığı derme çatma odada 40 günlük gebe yabancı uyruklu eşi Mirvet N.'ye işkence etiği iddia edilen eşi İlyas A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen zanlı, gazetecilerin " Neden işkence yaptınız" sorusuna ise cevap vermedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Akşemsetin Mahallesinde yaşandı. Sokakta kanlar içerisinde bir kadın görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A., isimli şahsın yabancı uyruklu 40 günlük gebe eşi Mirvet N.'yi eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.

20 kişilik ekip kuruldu

Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki bir çok evde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğunu belirlerken İlyas A.'nın izini bulan polisler şehir merkezinde gözaltına aldı.

İşkence için özel oda

Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.'nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğunu belirledi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler olayla ilgili cani kocanın yeğeni Halil A.'yı da gözaltına aldı.

Polis sireni kadının hayatını kurtardı

İddiaya göre İlyas A.'nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.'ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.'nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi. Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.