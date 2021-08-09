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Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti

09.08.2021 17:47

Bursa'da yaşanan olayda kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" diye mesaj attıktan sonra tartıştığı karısı Hatice Aslan'ı defalarca bıçaklayarak öldüren Talat Aslan, cinayetin ardından kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri yakınlarını sakinleştirmekte zorluk yaşadı.

Aile faciası, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk babası Talat Aslan, kayınbiraderine, "Kardeşine zarar vereceğim" diye mesaj attı. Mesajın ardından eve giden ve henüz öğrenilemeyen bir sebeple eşi Hatice Aslan'ı defalarca bıçaklayıp öldüren Talat Aslan, sonra diğer odaya geçip kendisini iple doğal gaz borusuna astı.

MESAJ SONRASI KONTROLE GİDEN KOMŞULAR KARI KOCAYI ÖLÜ BULDU

Mesajı alan kayınbirader, kız kardeşi Hatice Aslan'ın komşusu da olan yakınlarını aradı. Kontrole giden yakınları, kapı açılmayınca eve balkon camından girdi. Hatice Aslan'ı yerde kanlar içinde bulan yakınları evi kontrol ederken, bir başka odada da Talat Aslan'ın hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi olay yerinde yaptıkları incelemede Hatice Aslan ve Talat Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan yakınlarının fenalık geçirdiği Aslan çiftinin cansız bedenleri savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atın koca, eşini öldürüp intihar etti
Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atın koca, eşini öldürüp intihar etti
Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atın koca, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine Kardeşine zarar vereceğim mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti

Hatice Arslan, Osmangazi, Doğalgaz, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika


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