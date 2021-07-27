Cani kocasından öldüresiye dayak yiyen kadına hiçbir komşusu yardım etmedi - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay, darba uğrayan kadının komşularının tavrı nedeniyle büyük tepki çekmişti. 38 yaşındaki Irmak Kıvrak Tayoğlu evinin bahçesinde bulunduğu sırada, eski eşinin saldırısına uğradı. Aynı anda evlerinin çimlerini sulamaya devam eden komşularının vurdumduymazlığı ise pes dedirtti. Gözaltına alınan saldırgan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOŞANMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

16 Temmuz'da Camikebir Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde yaşanan olayda Müteahhitlik yapan Murat Tayoğlu, iddiaya göre, çocukları kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'na saldırdı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇİMLERİ SULADI

Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda Murat Tayoğlu, binanın bahçesinde çocuklarıyla beraber olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Kadın acı içerisinde yere yığıldı. Olay anına dair görüntülerde, sitenin bahçesindeki çimleri sulayan bir komşunun hiçbir şey olmamış gibi çimleri sulama işlemine devam etmesi ise dikkat çekti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Murat Tayoğlu'nun olay yerinden ayrılmasından sonra, Irmak Kıvrak Tayoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılıp, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu belirlenip, tedaviye alındı. Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Tayoğlu, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.