Orman Genel Müdürlüğü 'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor. Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş'ın görüntülerini, "Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar" notuyla paylaştı.

Dün, Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri - Son Dakika

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