Dün, Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor. Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş'ın görüntülerini, "Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar" notuyla paylaştı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri - Son Dakika