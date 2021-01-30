Canı sıkıldı, yalnız hissetti, şarkı yazdı - Son Dakika

Canı sıkıldı, yalnız hissetti, şarkı yazdı

30.01.2021 07:37
Canı sıkıldı, yalnız hissetti, şarkı yazdı, System.String[]

Kaan Taşaner geçen ay sosyal medya hesabından söz ve müziğini kendine ait olan 'Bu Bir Oyun' şarkısını paylaştı.

Kaan Taşaner geçen ay sosyal medya hesabından söz ve müziğini kendine ait olan  'Bu Bir Oyun' şarkısını paylaştı.Taşaner, "Pandemi günlerinde yerimde saymak yerine vakti geldiğinde değerlendirilebilecek eserler üretmeyi hayata tutunmak için bir sebep olarak gördüm" diyor.

Siz oyuncusunuz. Şarkı söyleme, bir tekli yayımlama fikri nasıl çıktı?

Karantinadayken evde çok canım sıkılıyordu. Aslında bu şarkının hikayesi salgının ilk günlerine uzanıyor. Sanat, kendini ifade etmenin binbir yolunu sunan bir aracı...  Hangisi işinize yarıyorsa onu seçebilirsiniz. Yerimde saymak yerine vakti geldiğinde değerlendirilebilecek eserler üretmeyi hayata tutunmak için bir sebep olarak gördüm. Müzik yeni normale alışmam için bana ilaç oldu.

Son dönemde neden oyuncular daha çok müzikle ilgilenmeye başladı?

Bu soruyu doğru cevaplamak için oyunculuk kavramını iyi tanımlamak lazım. Çekirdekten yetişmiş bir oyuncu teatral bütün disiplinlere eğitimi gereği zaten hakimdir. Müzik, mimari, resim, dans... Zaman zaman yaptığı projelerde istediği doyuma ulaşamayan oyuncuların yeryüzündeki diğer bütün insanlar gibi müzik yapma hakkı vardır.

'Bu Bir Oyun' şarkınızın söz ve müziği size ait. Müziğe ilginiz nereden geliyor? Başka besteleriniz var mı?

İyi bir radyo dinleyicisiydim. Müzik dinlemeye kasetle başladım. O zamanlar CD'ler yoktu. Bizim kuşağımızdaki hemen herkes gençlik yıllarında amatör olarak DJ'lik yapmıştır. Sanırım bunun da etkisi var. Sadece bir tane değil, birçok şarkı yaptım. Ama ne zaman, nasıl paylaşırım şimdilik bilemiyorum.

Bu şarkı gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? Kime yazdınız?

Eser yapana değil, sahiplenene aittir. Kim kimin ağzından bu sözleri duymak istiyor ya da birine bu şarkıdaki sözleri söylemek istiyorsa şarkı onundur. Ben bu şarkıyı bir kadın için yazmadım.

İletişim kuramayan insan anlamını yitirir

Karantinada vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz?

Üretmeye devam ederken şarkılarımı insanlarla paylaşma ihtiyacı duymamın sebebi pandeminin yarattığı yalnızlık hissinden kurtulmaktı. İletişim kuramayan insan anlamını yitirir. İnsan olmak için en az iki kişiye ihtiyaç var. Sanat bir iletişim aracıdır. Müzik beni bu yalnızlık hissinden kurtardı.

Birçok dizide sert karakterleri canlandırdınız. Yeni şarkınızın videosunda dizlerinin üzerinde, duygusal bir adam görüyoruz. Hayranlarınızdan ne gibi tepkiler aldınız?

Aslında sadece sert mizaçlı roller oynamadım. Polis de oynadım, aşık da oynadım, aptal bir adam da... Çizdiğim mizaçlar her zaman sert değildi ama çoğunlukla seyirci beni öyle görmekten keyif alıyor. Göz önünde bir insan olduğunuz zaman hakkınızda da çok fikir oluyor. Oynadığımız karakterlerle kendi karakterimizi biz özdeşleştirmesek bile seyirci özdeşleştirebiliyor. Şarkının ve klibin yarattığı en büyük etki kafa karışıklığı oldu. Ben de bunun olmasını istiyordum. Çünkü kimse göründüğü kişi olmayabilir ya da izlediğiniz projelerdeki mizaca sahip olmayabilir.

2021 için yeni hedefler koydunuz mu?

Hedef koymadım kendime. Son bir senedir plan yapmanın bedellerini bütün bir dünya ödedi. Artık daha kısa vadeli planlar yapmaya çalışıyorum. Televizyonda oyunculuk yapıyorum, bir yandan okumalar yapıp şarkı yazmaya devam ediyorum. Senaryo kurgulamaya da devam ediyorum.

Söz ve müziği Taşaner'e ait şarkının aranjesinde Serdar Ayyıldız'ın imzası var.

Canı sıkıldı, yalnız hissetti, şarkı yazdı

Kaan Taşaner, oyunlar, Medya, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Canı sıkıldı, yalnız hissetti, şarkı yazdı - Son Dakika Magazin


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