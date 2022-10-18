Canı sıkıldıkça evini yakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Canı sıkıldıkça evini yakıyor

18.10.2022 03:09

Canı sıkıldıkça evini yakıyor Bursa'da sinir krizi geçirip evini yakan kişi, işi eğlenceye döktü.

Canı sıkıldıkça evini yakıyor

BURSA - Bursa'da sinir krizi geçirip evini yakan kişi, işi eğlenceye döktü. Canı sıkıldıkça evini ateşe veren adama mahalleli isyan etti.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi, 1. Olcay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce sinir krizi geçiren Rıdvan Ö. ailesiyle yaşadığı 2 katlı apartmanı ateşe vermişti. Aile sakinleri ise yaşadığı evlerinin küle döndüğünü görünce feryat etmişti. Kullanılamaz hale gelen binayı 3. kez ateşe veren Rıdvan Ö. bu kez de mahallelinin canını hiçe saydı. Alevleri gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binaya ve elektrik trafosuna sıçramadan söndürüldü.

Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, mahalle sakinleri ise Rıdvan Ö.'nün tutuklanması istedi.

YORUMLAR
500
Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canı sıkıldıkça evini yakıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı
12:13 Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi
12:09 Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti
11:53 TBMM kürsüsünde telefon kıran CHP'li vekile MHP lideri Bahçeli'den tepki: Kalaşnikoftan ne farkı vardır?
11:39 Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi
11:35 Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu
11:35 Çocuklarının doğum gününde çok masraf yaptığı için eleştirilen Ebru Şancı: Doğum günleri bende bir travma
11:12 Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli'den dikkat çeken itiraf
10:55 Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı
11:03 Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 12:44:28. #1.13#
SON DAKİKA: Canı sıkıldıkça evini yakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement