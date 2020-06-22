Cani üvey baba her yerde aranıyor - Son Dakika

Üvey baba H.S. polis ekiplerince her yerde aranıyor. - KAYSERİ

Üvey baba H.S. boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda H.S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de gözaltına alınarak ifadesi alındı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

Kayseri 'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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