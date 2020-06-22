Cani üvey baba her yerde aranıyor - Son Dakika

Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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