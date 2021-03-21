Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi - Son Dakika

Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi

21.03.2021 18:09
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi, System.String[]

İzmir'de amcalarıyla birlikte zeytin tarlasında çalışan 32 yaşındaki şahıs, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki amcasını silahla vurdu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mesire alanı yakınlarında bulunan zeytin tarlasında amcalarıyla çalışan Ercan K. (32), amcalarıyla bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Ercan K., belindeki tabancayla amcası Süleyman ve Osman K'ya ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Yeğeninin silahından çıkan kurşunların hedefi olan iki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Süleyman K. (47) hayatını kaybetti. Yaralı olan diğer amca Osman K.'nın ise tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası Ercan K., tabanca ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi - Son Dakika


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