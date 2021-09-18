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canias4.0 ile üretimde verimlilik artıyor - Son Dakika

canias4.0 ile üretimde verimlilik artıyor

18.09.2021 12:18
canias4.0 ile üretimde verimlilik artıyor, System.String[]

IAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, "Müşterilerimizle görüştüğümüzde, canias4.0 yatırımlarının ardından hemen hemen bir yıl içerisinde verimliliklerinin arttığını, stok yönetimi, üretim, kalite kontrol gibi süreçlerini daha hızlı ve minimum hata ile yönettiklerini,...

IAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, "Müşterilerimizle görüştüğümüzde, canias4.0 yatırımlarının ardından hemen hemen bir yıl içerisinde verimliliklerinin arttığını, stok yönetimi, üretim, kalite kontrol gibi süreçlerini daha hızlı ve minimum hata ile yönettiklerini, yeni projeler üretmek için zaman kazandıklarını ve en önemlisi yatırdıkları paranın çok daha fazlasını, elde ettikleri kar ile, kazandıklarını duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

IAS Holding'den yapılan açıklamaya göre, BT yatırımları, özellikle üretim yapan firmalar için hayati önem taşıyor. ERP yazılımlarının yanı sıra tam entegre çalışabilen IoT, big data ve iş zekası çözümlerini kurgulamak firmalara büyük avantajlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar Hakan Karabiber, IAS Holding'in firmaların dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duydukları tüm yazılım ve donanım ürünlerini sunan, global bir teknoloji firması olduğunu ifade etti.

Karabiber, "Dünyanın her köşesinde müşterimiz, 30 binden fazla kullanıcımız var. Türkiye ve globalde 50'nin üzerindeki iş ortağımızla 31 ülkede 16 dilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Almanya, Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 14 ofisimiz var ve buralarda operasyonlarımızı başarıyla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojik çözümlerin yanı sıra sundukları danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile de müşterin tüm ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini aktaran Karabiber, "canias4.0 teknolojileri markası çatısı altında, kurumsal kaynak planlama çözümümüz caniasERP'nin yanı sıra IoT, big data, AI, cloud çözümleri, kendi veritabanımız iasDB, iş zekası çözümümüz caniasIQ ve e-Devlet entegrasyonları başta olmak üzere pek çok inovatif yazılım ve donanım ürününü hizmete sunuyoruz. Ayrıca TROIA adını verdiğimiz kendi yazılım geliştirme platformumuz bulunuyor.

Müşterilerimize dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm teknolojiyi tek bir kaynaktan sunmayı hedefledik ve gerçekleştirdik. canias4.0'ın bütünleşik çözümleri ile tanışan müşterilerimiz entegrasyon, implementasyon, adaptasyon süreçlerinde zaman kazanırken aynı zamanda maddi olarak da ciddi tasarruf avantajı elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karabiber, canias4.0 teknolojilerinin, müşterilerine hareket özgürlüğü, hız, esneklik, özelleştirme imkanı, kolay geliştirme kabiliyeti ve düşük maliyet avantajları sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz tam kapsamlı yazılım çözümlerimiz ve donanım ürünlerimiz, bizi müşterilerimizden ayıran en önemli özelliğimiz. Nasıl mı? IAS, yüzünü geleceğe dönmüş, buna odaklanmış bir firma. Müşterilerimizin yalnızca bugünkü değil, gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak projeler üretiyoruz.

Yazılım geliştirme platformumuz ve müşterilerimize açık kaynak kodu ile sunduğumuz TROIA, kendi veritabanımız iasDB, kullanıcı dostlu arayüzümüz ve yeni lisanslama modelimiz sayesinde geliştirme ve iyileştirme çalışmalarımızı son derece hızlı ve basit şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca, müşterilerimize esnek, tam entegre çalışabilen bütünsel yazılım çözümleri ve donanım ürünleri sunuyoruz. canias4.0 çatısı altında sunduğumuz teknolojiler sayesinde müşterilerimiz tek bir yazılım ve sunduğumuz donanım ürününü kullanarak iş süreçlerindeki tüm ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyor. Dolayısıyla üçüncü parti yazılımlara, harici firmalara ya da donanım ürünlerine ihtiyaç duymuyorlar. Bu da yatırım anlamında müşterilerimize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca yeni lisanslama modelimiz de müşterilerimizin daha düşük bütçeler ile en yüksek verimi alabilmeleri için tasarlandı."

" IoT BOX IO ve Touch IO cihazları ile iş merkezlerinden anlık veriler toplanıyor"

Karabiber, "canias 4.0 IoT çözümü, veri toplama, verileri anlamlandırma ve toplanan verilerden anlamlı iç görüler üretmeye olanak sağlayacak bir platform. Raporlama aşamalarında bütünleşik yapısı ile üretim yönetim sistemleri ile ilgili tüm ERP modüllerini de otomatize edecek şekilde konumlanıyor. Üretim alanındaki iş merkezlerini de doğrudan caniasERP'nin bir uzantısı haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Farklı zamanlarda yapılan makine ve otomasyon hattı yatırımlarında, teknolojik farklılıklardan kaynaklanan farklı iletişim protokollerine sahip cihazların iletişim dilini ortaklaştırmanın çok zor olduğunu kaydeden Karabiber, Aslında otomasyon sistemlerinden veri toplama aşamasında yaşanan en büyük zorluk bu denebilir. Bizim, canias4.0 IoT Gateway yazılımımız, ERP sunucuları ile kontrol birimleri, sensörler ve akıllı cihazlar arasında iki yönlü bağlantı sunan piyasadaki en yaygın iletişim protokolleri ile doğrudan haberleşme yetkinliğine sahip. Bu nedenle de protokol bağımsız olarak adlandırabileceğimiz bir iletişim teknolojisidir." açıklamasını yaptı.

Karabiber, "IoT Gateway üretim verileri, kaynak tüketimi, çevresel değerler gibi verileri gerçek zamanlı olarak izler, analiz eder ve görselleştirir. Daha önceden tanımlanmış kurallara dayalı olaylar meydana geldiğinde izlenen veriler doğrudan caniasERP fonksiyonlarını tetikleyebilir ve ERP tablolarına yazabilir. Bu süreçte herhangi bir üçüncü parti entegrasyona ihtiyaç duymaz. Veri toplama aşamasında eğer makinalar üzerinde bulunan otomasyon üniteleri veri yaymaya kapalıysa veya otomasyon altyapısının yetersiz olduğu durumlarda en yaygın müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamamen canias4.0 teknolojisi ile geliştirilen IoT BOX IO ve Touch IO cihazları ile iş merkezlerinden anlık veriler toplanır." ifadelerini kullandı.

IoT Box IO ile çeşitli giriş ve bağlantı noktaları sayesinde sensörleri, röleleri, veri kaynaklarını doğrudan kutuya bağlanabileceğini, cihazlarınızdan veri okunabileceğini aktaran Karabiber, "IoT Box IO, canias4.0 IoT Box ailesinin dokunmatik ekranlı bir üyesi. IoT Box Touch gibi, düşük maliyetli ve düşük güç tüketimi, Linux tabanlı bir işletim sistemine sahip küçük bir bilgisayar, canias4.0 istemcisini ve web tarayıcısı, PDF görüntüleyici, ofis uygulamaları gibi diğer gerekli uygulamaları çalıştırabilir.

IoT Box IO gibi, dijital ve analog sinyaller kullanarak diğer cihazların iletişimini sağlayan bir IO modülüne sahip. IoT Box Touch IO ve IoT Box IO ise üzerinde bulunan IO modülü ile endüstri standardı ağ iletişim protokollerinin üstüne çok çeşitli dijital ve analog iletişim seçenekleri eklenir. IoT Box Touch IO ile veri iletişimi, ERP entegrasyonu ve operasyon paneli için gereken tüm işlevlere tek, kompakt ama güçlü bir cihazda sahip olmak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Karabiber, dünyanın her köşesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını deneyimleyip, onlara pozitif yönde katkı sağlamak misyonumuz. Çalıştığımız firmaların, ekiplerin de dijital dönüşüm konusunda bilinçli olması hem bizim vizyonumuz hem de sektörümüzün gelişimi açısından büyük bir değer arz ediyor. BT yatırımları firmalar için yüksek meblağlı, riskli, karmaşık görünür. Özellikle günümüzde yalnızca ERP yazılımlarının yeterli olmadığını, bunun otomasyon, big data, bulut gibi inovasyonlarla da entegre edilmesi gerektiğini düşünürsek bu yatırımların bütçelerinin ve zihinlerde yarattığı karmaşanın arttığını da söyleyebiliriz. Biz, firmalara ihtiyaç duydukları tüm çözümleri tek bir çatıda ve uygun fiyata sunarak BT yatırımları konusunda işlerini kolaylaştırıyor, büyük avantajlar sunuyoruz."

"Müşterilerimiz tek bir yatırımla ihtiyaç duydukları çözümlere kavuşuyorlar"

"Çoğunlukla üretim yapan firmalar ile çalışıyoruz ve bizim müşterilerimiz, tek bir yatırımla, farklı şirketlerle muhatap olmak zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları çözümlere kavuşuyorlar. Böylece daha ekonomik, daha sağlıklı ilerleyen bir proje süreci yaşanıyor." diyen Karabiber sözlerini şöyle tamamladı:

" Verimli gerçekleşen projelerde de olumlu geri dönüşler daha hızlı gerçekleşiyor. Müşterilerimizle görüştüğümüzde, canias4.0 yatırımlarının ardından hemen hemen bir yıl içerisinde verimliliklerinin arttığını, stok yönetimi, üretim, kalite kontrol gibi süreçlerini daha hızlı ve minimum hata ile yönettiklerini, yeni projeler üretmek için zaman kazandıklarını ve en önemlisi yatırdıkları paranın çok daha fazlasını, elde ettikleri kar ile, kazandıklarını duyuyoruz. Endüstri 4.0 ile birlikte sık sık gündeme gelen IoT, makine öğrenmesi, big data gibi konulara yoğunlaştık.. Aslında bakarsanız, bunlar yıllardır üzerine çalıştığımız konular. 2020 yılı içerisinde, pandemiye rağmen, özellikle IoT konusunda çok başarılı projelere imza attık. 2021 yılında da çalışmalarımıza devam edip bu projelerin kapsamını ve sayısını artırdık.

Öte tarafta, gelecekte bizi bekleyen yenilikleri hesaplıyoruz, örneğin, makinelerin ve fabrikaların ikizleri gibi konseptleri göz önünde bulundurarak projelerimize yön veriyoruz. iasDB'yi geliştirirken ana hedeflerimizden biri yapay zeka, makine öğrenmesi, big data gibi alanlardaki çalışmalarımızda hareket özgürlüğüne sahip olmaktı. Bunun avantajını şimdiden kullanmaya başladık. İlerleyen dönemlerde bu alanlardaki projelerimizi de sık sık duyacaksınız."

geri dönüşüm, E Devlet, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi canias4.0 ile üretimde verimlilik artıyor - Son Dakika Ekonomi


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