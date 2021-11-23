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Canice katledilen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım - Son Dakika

Canice katledilen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

23.11.2021 20:51

Ormanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili katil zanlısı Mustafa Gülyüz ve cinayete yardım etmekten yargılanan Necati Parmak hakim karşısına çıkarıldı. Gülyüz, "Olayla alakam yoktur" savunması yaparken Parmak ise "Olayın aydınlanmasını istiyorum. Mağdur durumdayım" sözlerini söyledi.

Trabzon'da Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de bölgedeki eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbarla olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİLER

Haklarında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda; Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının da itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

DNA EŞLEŞMESİ TESPİT EDİLDİ

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurup, yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.

Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa Gülyüz'de DNA eşleşmesi tespit edildi. Takibe alınan ve katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa Gülyüz ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunda cinayet iddiasını reddedip, aralarındaki ilişkiyi itiraf eden Gülyüz ve diğer şüpheli Parmak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Cinayetle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'tecavüz' iddiasıyla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İkincisi görülen duruşmaya; katil zanlısı Mustafa Gülyüz ve cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak, kent dışında tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Pınar Kaynak'ın aile fertlerinin yer aldığı duruşmada, taraf avukatları ile tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. da hazır bulundu.

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

"MAĞDUR DURUMDAYIM"

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Mustafa Gülyüz, il dışında çalıştığı için Necati'yle fazla görüşmediklerini belirterek, "Olayla alakam yoktur. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Necati Parmak da, savunmasında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek "Olayın aydınlanmasını istiyorum. Mağdur durumdayım" diye konuştu.

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık ve avukatları dinleyen mahkemeye heyeti, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.

Canice katledilen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım
Canice katledilen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

Çukurçayır, Jandarma, Trabzon, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Canice katledilen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canice katledilen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım - Son Dakika
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