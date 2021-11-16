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Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi - Son Dakika

Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi

16.11.2021 16:58

Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi Ablası vahşete tepki gösterdi Cenaze otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya olduğu belirlendi.

Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi

Ablası vahşete tepki gösterdi

Cenaze otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya olduğu belirlendi. Canice öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edilirken, ablası Aslı Kaya, vahşi cinayetin planlı yapıldığını iddia ederek katil zanlısı yada zanlılarının bulunmasını istedi.

Olay, öğle saatlerine doğru Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Boğazı kesilmiş, vücudu defalarca bıçaklanmış

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kadının 41 yaşındaki Nesli Kaya olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, talihsiz kadının ablası Aslı Kaya, yaşananlara isyan ederek katil zanlısı yada zanlılarının bulunmasını istedi.

"Kardeşimin boğazını kesmişler, karnına bıçakları saplayarak delik deşik etmişler"

Yaşananlara isyan eden abla Aslı Kaya, "Kardeşimin boğazını kesmişler, karnına bıçakları saplayarak delik deşik etmişler. Beraber yaşadığı bir şahıs vardı, o yapmış olabilir. O şahsın kardeşi bize hep Neslihan'ı alın götürün yoksa öldürürüz diyordu. Öldürür, cesedini boş bir araziye atarız diyorlardı. Öldürdüler, kardeşimi paramparça ettiler. Bacım evliydi, 2 tane çocuğu vardı. İki yıl önce eşinden ayrıldı. Daha sonra Gaziantep otogarında bazı şahıslarla tanıştı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Bu şahıslar bacımı rahat bırakmadılar her türlü kötülüğü alıştırdılar. Daha önceden de işkence etmiş, yüzünü gözünü morartmış bacağına tornavida sokmuşlar. O katillerin bulunmasını istiyorum, bacıma bunları yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Kadınlar ölüyor, aileleri de böyle haykırıyor. Bu işe çözüm bulunsun. Bacımın cenazesini Nurdağı ilçesine götüreceğiz, babamın yanına defnedeceğiz. En son bir hafta önce aradı beni iyi değilim dedi" diye konuştu.

Cenaze aileye teslim edildi

Öldürülen kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan abla Aslı Kaya, göz yaşı dökerek feryat etmesi yürekleri sızlattı. Cenazenin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı yada zanlılarını bulmak için çalışma sürüyor

Öte yandan, olayın ardından cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi

Gaziantep, Aslı Kaya, Otopsi, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi - Son Dakika


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